Jugendamt nach Brandstiftung geschlossen

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Saarbrücken Das Feuer im Jugendamt in Saarbrücken wurde nach Polizeiangaben absichtlich gelegt. „Es handelt sich eindeutig um Brandstiftung“,sagte ein Sprecher der Polizei am Montagnachmittag. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Täter ein Kellerfenster aufgebrochen hätten und in das Gebäude eingestiegen seien.

Anschließend hätten sie das Feuer gelegt und dabei auch Brandbeschleuniger verwendet. Das Motiv ist nach Angaben des Sprechers noch unklar. Der Sachschaden liege bei rund 50 000 Euro.