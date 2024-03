Wissenschaft „Jugend forscht“: Neun Siegerinnen und Sieger im Land

Neun Nachwuchsforscherinnen und -forscher aus Rheinland-Pfalz haben es geschafft: Sie sind am Donnerstag von einer Fachjury zu den Siegern des 59. „Jugend forscht“-Landeswettbewerbs gekürt worden. Das teilte das Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen mit. Damit vertreten sie Rheinland-Pfalz im Bundesfinale vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2024 in Heilbronn.