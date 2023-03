Wissenschaft „Jugend forscht“-Gewinner des 58. Landeswettbewerbs geehrt

Insgesamt gab es fast 800 Anmeldungen in Rheinland-Pfalz für „Jugend forscht“. Beim 58. Landeswettbewerb unter dem Motto „Mach Ideen groß“ waren dann 55 junge Menschen mit ihren Ideen dabei. Der Landeswettbewerb wurde vom Chemieunternehmen BASF in Ludwigshafen organisiert. Die elf Gewinner und Gewinnerinnen nehmen vom 18. bis zum 21. Mai am Bundesfinale in Bremen teil.