Mord an Arzt Jüngster Angeklagter gestand Mord an Arzt schon früh

Sie hatte angegeben, bei der Tat oben im Zimmer bei den drei kleinen Kindern gewesen zu sein, die sie mit dem Opfer hatte. Die Kinder sind jetzt in Pflegefamilien untergebracht. Der Anwalt der Angeklagten, Walter Teusch, berichtete am Dienstag am Rande des Prozesses, dass die Kinder im Alter von sieben, acht und zwölf Jahren kürzlich dazu von der Polizei vernommen wurden. „Sie wissen nichts und haben nichts gesehen“, sagte er.