Jüdisches Erbe: Weltkulturerbeantrag wird Unesco übergeben

Ein Chanukkaleuchter in der Wormser Synagoge. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Mainz Die trotz jahrhundertelanger Judenverfolgung erhaltenen Synagogen und Friedhöfe in Speyer, Worms und Mainz sollen ins Weltkulturerbe. Dieser Antrag von Rheinland-Pfalz wird heute offiziell in Paris der Unesco übergeben.

Mit einer Entscheidung ist im Sommer 2021 zu rechnen. „Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Anerkennung als Welterbestätte“, hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am 13. Januar bei der Unterzeichnung des Antrags in der Neuen Synagoge von Mainz gesagt.

Die historischen Schum-Stätten - benannt nach den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Städte - umfassen die jüdischen Friedhöfe in Worms und Mainz und die Synagogenbezirke in Speyer und Worms. Zu diesen gehören auch mittelalterliche Mikwen, also Ritualbäder.