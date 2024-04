Religion Jüdischer Sportverein „Makkabi Saarland“ gegründet

In Saarbrücken ist am Freitag der jüdische Sportverein „Makkabi Saarland“ gegründet worden. Damit ist das Saarland das vorletzte Bundesland, in dem ein Makkabi-Ortsverein entsteht, wie ein Sprecher des jüdischen Sportverbands Makkabi Deutschland mitteilte. Die Gründung des Vereins solle auch ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Toleranz setzen, sagte der saarländische Innen- und Sportminister Reinhold Jost laut Mitteilung. Auch er sei dem Verein am Freitag beigetreten.