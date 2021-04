Jüdischer Friedhof von Mainz bekommt eine „sprechende Hülle“

Alte Grabsteine auf dem Jüdischen Friedhof in Mainz (Rheinland-Pfalz). Foto: picture alliance / Fredrik Von Erichsen/dpa/Archivbild

Mainz Voraussetzung für die Aufnahme der Schum-Stätten ins Unesco-Welterbe ist auch ein Besucherkonzept. Die Stadt Mainz hat sich jetzt für einen Entwurf von Frankfurter Landschaftsarchitekten entschieden.

Rund 1000 Jahre nach den ersten Beisetzungen auf dem jüdischen Friedhof in Mainz treibt die Stadt die Planungen für ein Besucherkonzept voran. Nach einem Planungswettbewerb mit neun teilnehmenden Büros sei der Zuschlag für die Umsetzung jetzt an die Frankfurter Landschaftsarchitekten des Büros Sinai gegangen, teilte die Stadt am Donnerstag mit.