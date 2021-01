Jüdische Stätten: Unesco entscheidet über Welterbe-Antrag

Ein Chanukkaleuchter ist in Worms in der Synagoge zu sehen. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz Die Orte des jüdischen Mittelalters in Worms, Mainz und Speyer sollen Welterbe werden. Die Corona-Pandemie hat das Verfahren bislang kaum beeinträchtigt. Im März wird eine Empfehlung der internationalen Denkmalexperten erwartet.

Das Verfahren zum Unesco-Antrag für die Orte des jüdischen Mittelalters in Worms, Mainz und Speyer soll im Sommer abgeschlossen werden. Dann kommt das Welterbe-Komitee der Unesco in der südostchinesischen Hafenstadt Fuzhou zusammen, um über den Antrag zu entscheiden. „Wir sind wirklich froh, dass wir in diesem Jahr mit einer Entscheidung rechnen können“, sagte die Projektleiterin im Kulturministerium, Stefanie Hahn. „Wir sehen den Prozess sehr positiv.“