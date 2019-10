Jüdische Gemeinden in Rheinland-Pfalz: Offenheit bewahren

Eine Nachbildung des jüdischen Leuchters Menora. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa/Archivbild.

Mainz Die jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz wollen auch nach dem antisemitischen Anschlag in Halle offene Orte der Begegnung bleiben. „Wir wollen, dass die Menschen mit gutem Gewissen zu uns hereinkommen“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, Avadislav Avadiev, am Mittwoch nach einem Treffen mit Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der gewaltsame Versuch eines Mannes, in die Synagoge einzudringen, und die Erschießung von zwei Menschen in der Umgebung haben in der jüdischen Gemeinschaft große Besorgnis ausgelöst. Die Menschen seien sehr verängstigt, sagte Avadiev. Deswegen seien deutlich weniger Gemeindemitglieder zu Versammlungen gekommen. Er erwarte aber, dass sich dieser Schock der ersten Tage auch aufgrund der sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen der Polizei wieder legen werde.

Lewentz sagte, es bedrücke ihn, dass zwischen dem schrecklichen Anschlag in Halle vor einer Woche, am Feiertag Jom Kippur, und dem Laubhüttenfest am vergangenen Montag weniger Menschen in die jüdischen Gemeinden gekommen seien. Die größte Bedrohung für die Sicherheit komme zurzeit aus „der rechten, politisch motivierten kriminellen Ecke“.