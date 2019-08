Hermeskeil : Schul-Big-Band feiert Jubiläum

Hermeskeil Die Big Band „Laid Back“ wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Zu diesem Anlass findet am Sonntag, 1. September, in der Turnhalle des Gymnasiums Hermeskeil ab 17 Uhr ein Jubiläumskonzert statt. Bei dieser Veranstaltung werden sowohl die aktuelle Besetzung von „Laid Back“ als auch ein Ensemble von früheren Mitgliedern der Band auftreten.

Zudem wird das Jugendjazzorchester des Saarlandes unter der Leitung von Martin Schmitt einen Gastauftritt hinlegen.