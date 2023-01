Auszeichnung : Journalistin Golineh Atai erhält Frauenpreis

Mainz Die Journalistin Golineh Atai ist die fünfte Trägerin des rheinland-pfälzischen Frauenpreises. Die im Iran geborene Atai stehe in sehr schwierigen Nachrichtenzeiten für glaubwürdigen und ausgewogenen Auslandsjournalismus und rücke in ihrer Berichterstattung über den Iran die engagierten Frauen selbst in den Mittelpunkt, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Sie lässt uns die Stimmen der iranischen Frauen hören, macht ihren Mut, ihre Träume, Hoffnungen und Ängste für uns alle greifbar.“

Golineh Atai wurde als Auslandskorrespondentin der ARD bekannt, zunächst in Kairo und später von 2013 bis 2018 in Moskau. Der von Dreyer im Jahr 2019 ins Leben gerufene Marie-Juchacz-Frauenpreis ist benannt nach der Sozialreformerin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz (1879-1956), die 1919 als erste Frau in der Weimarer Nationalversammlung eine Rede hielt. Die Preisverleihung findet zum Weltfrauentag am 8. März statt.

© dpa-infocom, dpa:230126-99-369902/2

(dpa)