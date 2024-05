Innenminister Jost: Urteil bestätigt Beobachtung der AfD als Verdachtsfall

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster zur Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall steht nach Aussage des saarländischen Innenministers Reinhold Jost (SPD) im Einklang mit den Urteilen anderer Gerichte. Sie unterstreiche „die Rechtsstaatlichkeit unserer Vorgehensweise“, teilte Jost am Montag in Saarbrücken mit. „Die Behauptungen der AfD, der Verfassungsschutz sei nur ein Erfüllungsgehilfe der Politik, sind haltlos und sollen von den rechtlichen Grundlagen ablenken“, sagte er.