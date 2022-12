Extremismus : Jost nennt Razzia gegen Reichsbürgerszene „starkes Zeichen“

Saarbrücken Der saarländische Innenminister Reinhold Jost sieht die Razzia gegen die Reichsbürgerszene als „starkes Zeichen“ für die Wehrhaftigkeit von Rechtsstaat und Demokratie. „Die heutigen Ereignisse zeigen, dass die Sicherheitsorgane unserer Demokratie effektiv arbeiten und deren Sicherheit gewährleisten“, sagte der SPD-Politiker laut Mitteilung am Mittwoch in Saarbrücken.

Die Bundesanwaltschaft hatte 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene bei einer Razzia festnehmen lassen. Acht von ihnen kamen in Untersuchungshaft, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank in Karlsruhe. Die Beschuldigten sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland vorbereiten wollte.