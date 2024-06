Saar-Innenminister Jost möchte mehr Verbotszonen und Abschiebungen

Bei der Bekämpfung des Islamismus will der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) Waffenverbotszonen ausweiten und Abschiebungen verstärken. „Die Polizei muss genau wie der Staat wehrhaft sein - aber nach unseren gemeinsamen Werten und Überzeugungen“, sagte Jost am Mittwoch in einer Debatte über die Sicherheitslage im Land nach der Ermordung eines Polizisten in Mannheim von Ende Mai.