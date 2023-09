Innenminister Jost: Kampagne gegen Enkeltrick-Betrüger zeigt Wirkung

Die Dunkelziffer wird als hoch betrachtet. Insgesamt hat es laut Polizei seit dem vergangenen Jahr 18 Festnahmen gegeben. Ende August konnten Frank zufolge in Thüringen drei Personen aus Frankfurt festgenommen werden. In ihrem Besitz habe sich noch ein Kuvert mit 23.000 Euro Beute aus einer Tat in Saarbrücken mit dem Namen des Geschädigten befunden.