Saarbrücken Jost für bessere internationale Kriminalitätsbekämpfung

Der saarländische GdP-Landesvorsitzende, Andreas Rinnert, teilte am Sonntag mit Blick auf eine solche Dienstelle mit: „In Zeiten des föderalen sowie europäischen Flickenteppichs, in der die Polizeien in jedem Bundesland, in unseren Bundesbehörden und auch in unseren Nachbarstaaten jeweils unterschiedlich ausgestattet oder ausgebildet werden, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, Synergien zu schaffen.“ Grenzüberschreitende Sicherheit sei ein „wesentlicher Garant für ein friedliches Miteinander in Europa“. Kriminelle in dem Dreiländereck interessierten sich nicht für Länder- oder Staatsgrenzen - „dann dürfen wir es auch nicht“. Nun seien das Bundesinnenministerium, aber auch das Bundesfinanzministerium am Zug.