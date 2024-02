Sport-Minister Jost erwartet schnelle Aufklärung von Doping-Vorwürfen

Benfares war 2022 bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München Zwölfte über 5000 Meter. Kurz zuvor war sie auch bei den Weltmeisterschaften in Eugene am Start und schied dort im Vorlauf aus. Über 5000 Meter war sie 2022 deutsche Vizemeisterin, auf der Straße gewann sie im gleichen Jahr den deutschen Titel über zehn Kilometer.