Wirtschaft : Johannes Heger ist neuer Präsident der Unternehmerverbände

Mainz Der neue Präsident der Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU) in Rheinland-Pfalz, Johannes Heger, hat deutlich mehr Praktiker aus der Wirtschaft in den Schulen und Hochschulen gefordert. Der 56-Jährige wiederholte auf dem Unternehmertag in Mainz am Dienstag zudem die LVU-Forderung nach einer Energiebedarfsanalyse der privaten Haushalte und Betriebe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese sei angesichts der deutlich steigenden Preise infolge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine notwendige Grundlage für Zuschüsse und Energiesparmaßnahmen. Der dringend notwendige Ausbau der Infrastruktur in Rheinland-Pfalz müsse zudem „ganzheitlicher gedacht“ werden.

Der 66-jährige Gerhard Braun hatte nach 20 Jahren als LVU-Präsident nicht mehr für das Amt kandidiert. Heger gehörte dem Vorstand bisher als Schatzmeister an und ist in vierter Generation Geschäftsführer eines Familienunternehmens mit zwei Eisengießereien in der Pfalz, das zu den größten Herstellern von Windkraftgussteilen in Europa gehört. Der mittelständische Unternehmer war auch Verhandlungsführer der Arbeitgeberverbände der Tarifgemeinschaft M+E Mitte für rund 380.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-415991/2

(dpa)