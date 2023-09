Soziales Jobcenter: Arbeitsminister für Betreuung junger Arbeitsloser

Diese intensive Begleitung sei dagegen in den Jobcentern möglich. An diesem Modell sollte daher festgehalten werden, erklärte Schweitzer. In den Jobcentern würden den Jugendlichen, die oft keinen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung hätten, etwa Angebote zur Qualifizierung vermittelt. Bei einer Betreuung durch die Arbeitsagenturen bestehe die Gefahr, dass dann nur Jobangebote kämen, die aber nicht passten.