Joachim Gauck nimmt Stiftungsprofessur in Mainz an

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild.

Mainz Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat für nächstes Jahr die Johannes-Gutenberg-Stiftungsprofessur in Mainz angenommen. Seine Vorlesungsreihe im Sommersemester laufe unter dem Titel „Demokratie in Frage“, teilte die Vereinigung der Freunde der Universität Mainz als Betreiberin der Stiftungsprofessur am Mittwoch mit.

