Jetzt 158 „Schulen ohne Rassismus“ in Rheinland-Pfalz

"Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" steht an der Scheibe eines Klassenzimmers. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Mainz Engagement gegen Rassismus machen immer mehr Schulen in Rheinland-Pfalz zu ihrem Programm. Im vergangenen Jahr wurden 19 Schulen neu in das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen, wie die Landeszentrale für politische Bildung am Donnerstag in Mainz mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Damit haben inzwischen 158 Schulen mit mehr als 110 000 Jugendlichen die Anforderung für die Aufnahme erfüllt: Mindestens 70 Prozent aller an einer Schule tätigen Menschen verpflichten sich schriftlich, sich gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule aktiv einzusetzen, bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema durchzuführen.

Die Landeszentrale will demnächst die Projekte der beteiligten Schulen in einer Datenbank im Internet darstellen. „Alle Schulen können sehen, was die anderen machen, sich durch deren Projekte inspirieren lassen und besser vernetzen“, erklärte der Direktor der Landeszentrale, Bernhard Kukatzki. Außerdem gibt es eine Liste mit Anregungen, darunter das Projekt „Rent a Jew“ für Schulbesuche jüdischer Referenten oder von der Arbeitsgemeinschaft Frieden angebotene Trainings in Zivilcourage.