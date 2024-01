Landtag Jenssen und Guthier neu in der SPD-Landtagsfraktion

Mainz · Die SPD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz hat zwei neue Mitglieder: David Guthier (34) ist der Nachfolger von Anke Simon im Wahlkreis Ludwigshafen am Rhein I, wie die Fraktion am Mittwoch in Mainz nach der ersten Sitzung mitteilte.

10.01.2024 , 17:04 Uhr

Er ist seit 2014 Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Ludwigshafen und sitzt seitdem auch im Stadtrat, seit 2019 als Fraktionschef. Der 44 Jahre alte Jens Jenssen ist für die ehemalige Landtagsvizepräsidentin und Abgeordnete Astrid Schmitt (Wahlkreis Vulkaneifel) nachgerückt. Er ist seit 2009 Mitglied des Kreistages Vulkaneifel, von 2012 bis 2017 und wieder seit 2019 als Vorsitzender der Fraktion. Simon hatte den Landtag aus familiären Gründen den Rücken gekehrt. Die 60-Jährige war seit Mai 2011 Mitglied im Parlament gewesen. Die 64 Jahre alte Schmitt hatte ihr Amt zum Jahresende aus privaten Gründen niedergelegt. Die SPD-Abgeordnete Kathrin Anklam-Trapp (55) war zur neuen Vizepräsidentin des Landtags gewählt worden. © dpa-infocom, dpa:240110-99-558961/2

(dpa)