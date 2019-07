Jedes zehnt Eis beanstandet: Große Hygienemängel bei Sahne

Koblenz Bei einer Lebensmitteluntersuchung ist etwa jedes zehnte Speiseeis in Rheinland-Pfalz durchgefallen. Wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Montag mitteilte, nahmen Kontrolleure insgesamt über 1000 Proben in dieser und der vergangenen Saison unter die Lupe.

Das Eis stammte aus Eisdielen, Konditoreien und Gaststätten. Beanstandet wurden etwa 100 Proben. Darunter habe es bei der Hälfte eine hohe Anzahl sogenannter Hygienekeime gegeben, erklärte das LUA. „Diese Bakterien machen zwar nicht unmittelbar krank, lassen aber häufig auf ein Hygieneproblem im Betrieb schließen.“

Bei den restlichen rund 50 beanstandeten Proben gab es unter anderem schlechte Noten für die Inhaltsstoffe des Eises. So sei Fruchteis ohne Frucht oder Vanilleeis ohne echte Vanille gefunden worden. In einigen Fällen seien Allergene wie Mandeln oder Haselnüsse nicht kenntlich gemacht worden.