Lohnarbeit Jeder Zehnte in Rheinland-Pfalz will weniger arbeiten

Mehr als jeder und jede zehnte Erwerbstätige in Rheinland-Pfalz will weniger arbeiten. Das geht aus ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2023 hervor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Im vergangenen Jahr gaben demnach 10,4 Prozent und damit rund 220.900 Erwerbstätige im Bundesland an, ihre Wochenarbeitszeit verringern zu wollen - auch, wenn sie dadurch weniger verdienen würden. „Seit der erstmaligen Erfassung im Jahr 2008 wurde bisher nie ein höherer Wert gemessen.“