Weinbegleitdokumente : Jeder Wein bekommt einen „digitalen Reisepass“

Eine Frau hält ein Glas mit Weißwein in der Hand. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Mainz Das Weinbauministerium Rheinland-Pfalz schaltet an diesem Mittwoch ein Online-Formular für Weinbegleitdokumente frei. Diese sei „eine Art Reisepass für Weine“ und müsse künftig beim Transport von Weinen mitgeführt werden, teilte das Ministerium am Dienstag in Mainz mit.

Mit seinen Daten zu Herkunft und Qualität unterstütze das bisher nur auf Papier ausgefüllte Dokument sowohl einen funktionierenden Wettbewerb als auch den Verbraucherschutz.

Das digitale Weinbegleitdokument ist die erste von acht Verwaltungsleistungen im Weinbau, für die Rheinland-Pfalz bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bundesweit die Federführung übernommen hat. „Auch beim Abbau bürokratischer Hemmnisse für landwirtschaftliche Betriebe durch digitalisierte Verfahren gehen wir voran“, sagte Landwirtschafts- und Weinbauministerin Daniela Schmitt. Im kommenden Jahr sollen schrittweise weitere Meldeverpflichtungen wie die Anmeldung zur Traubenernte digital zur Verfügung stehen. Das OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen über Internet-Portale auch digital anzubieten.

© dpa-infocom, dpa:221213-99-882811/2

(dpa)