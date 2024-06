Mainz Jeden ersten Samstag im Monat kostenlos Bus- und Bahnfahren

Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz will mehr Menschen den Umstieg auf Bus und Bahn schmackhaft machen. Künftig solle es an jedem ersten Samstag im Monat die kostenlose Nutzung aller Linienbusse und Straßenbahnen im Mainzer Stadtgebiet geben, wie Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) sowie die Geschäftsführer des Verkehrsbetriebs Mainzer Mobilität, Jochen Erlhof und Florian Wiesemann, am Freitag ankündigten.