Jede fünfte Brücke in kritischem Zustand

Speyer Städte und Gemeinden haben nach einem Gutachten des Landesrechnungshofs einen Investitionsbedarf von 1,4 Milliarden Euro. Rund die Hälfte davon entfällt allein auf Brücken in Ludwigshafen.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat den Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz bei der Erhaltung von Brücken ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Nach einem am Mittwoch in Speyer veröffentlichten Gutachten befindet sich jede fünfte dieser kommunalen Brücken in einem kritischen Zustand. Der Investitionsbedarf ist seit 2013 von 800 Millionen auf mehr als 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Allerdings habe es bei der Prüfung zum Zustand der Brücken seit dem letzten Gutachten von 2013 erkennbare Fortschritte gegeben.