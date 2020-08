Jean Schoving : Das schwere Erbe des Vaters

Der 75-jährige Lothringer Jean Schoving, hier in seinem Wohnzimmer in Freyming-Merlebach, arbeitete jahrzehntelang als Übersetzer im Saarland. Foto: Oliver Dietze

Freyming-Merlebach Der Lothringer Jean Schoving wurde einst wegen Kollaboration mit den Nazis hingerichtet. Sein Sohn wurde davon ein Leben lang geprägt.

Eine Augenbinde lehnt Jean Schoving ab, als er am 26. Juli 1947 in Metz vor dem Erschießungskommando steht. Zwölf Gewehre werden auf ihn gerichtet. Eines davon ist – so will es die Tradition – mit Platzpatronen geladen. Als er wenige Sekunden später, an einen Pfahl gefesselt, unter dem Kugelhagel zusammensackt, endet ein nur 29 Jahre dauerndes Leben – und zwar als Staatenloser. Laut Gericht ist Jean Schoving der französischen Staatsbürgerschaft unwürdig. Sterben muss er für Kollaboration mit dem Nazi-Regime, das Schovings lothringische Heimat von 1940 bis zur Befreiung durch die Alliierten annektiert hat.

Die Schilderung der letzten Minuten von Schoving stammt von dessen Sohn, der ebenfalls Jean heißt und heute – zumindest zeitweise – im lothringischen Freyming-Merlebach lebt. Erinnerungen an seinen Vater hat er keine, bei dessen Hinrichtung war er keine drei Jahre alt. Dennoch hat ihn sein Vater für sein ganzes Leben geprägt. Der Makel und das Kindheitstrauma, der „Sohn eines Unwürdigen“ (so betitelte er sein Leben in einer 2010 erschienenen Autobiografie) zu sein, war für Jean Schoving Zeit seines Lebens auch Triebfeder. Und so begann er eine Sportkarriere, die ihm – trotz, wie er selbst sagt, mäßigen Talents – immerhin einige Erfolge auf regionaler Ebene und Teilnahmen an französischen Meisterschaften einbrachte. „Ich wollte den Namen meines Vaters wieder in ein besseres Licht rücken“, sagt Schoving heute. Wenn die Presse über den Läufer und Geher Jean Schoving (der auch schon im Kugelstoßen und bei Radrennen an den Start ging) positiv berichtete, empfand er das als eine Art Genugtuung. In der Zeit nach der Verhaftung und Verurteilung seines Vaters wurde der Name Jean Schoving in den Zeitungen noch mit dem „Abschaum der Menschheit“ gleichgesetzt.

Schoving hat sich intensiv mit dem Leben und den Taten seines Vaters beschäftigt. Drei von sechs Büchern, die der Lothringer veröffentlicht hat, beschäftigen sich ganz oder teilweise mit dem älteren Jean Schoving. Bis heute nimmt der Sohn seinen Vater zumindest zum Teil in Schutz. Die Todesstrafe habe dieser nicht verdient gehabt. Ein „Mitläufer“ sei Schoving gewesen, kein überzeugter Nationalsozialist. Fakt ist allerdings auch, dass der Vater nach der Annexion von Elsass-Lothringen für den berüchtigten Sicherheitsdienst (SD) arbeitete – eine Art Geheimdienst der SS. Die Alternative wäre nach Aussage seines Sohnes gewesen, in die Wehrmacht eingezogen und an die Ostfront geschickt zu werden. Im SD arbeitete er stattdessen daran mit, Fluchthelfer-Netzwerke zu zerschlagen, die Elsässern und Lothringern dabei halfen, ins unbesetzte Frankreich zu gelangen und so etwa dem Wehrdienst zu entgehen. Die genaue Rolle Schovings dabei ist umstritten. Nach Ansicht des Gerichts war er mitverantwortlich dafür, dass Franzosen von den Deutschen hingerichtet wurden oder im KZ umkamen. Sein Sohn sieht dagegen eher den SD-Kollegen Alphonse Scherer, der gemeinsam mit Schoving hingerichtet wurde, als die eigentlich treibende Kraft hinter dem Verrat der Fluchtnetzwerke. Sein Vater sei vor allem Dolmetscher gewesen und habe in einzelnen Fällen sogar Verfolgten geholfen.

Doch wie groß die individuelle Schuld Schovings auch tatsächlich sein mag: Dessen Ächtung und Hinrichtung traf die Familie hart. Die Ehefrau des „Landesverräters“ bekam keinerlei finanzielle Unterstützung und musste zeitweise drei Jobs gleichzeitig ausüben, um die beiden Kinder zu ernähren. Jean Schoving wurde von Mitschülern in seinem Heimatort Etzling gehänselt – obwohl diese ihn nie direkt auf seinen Vater angesprochen hätten. Später zog die Familie nach Forbach um. Die Wahrheit über seinen Vater erfuhr Schoving erst nach und nach im Laufe seiner Kindheit. Seine Mutter habe nie ein Wort über ihren Mann gesprochen, sagt der Sohn heute. Und als er dann die Wahrheit kannte, habe er sich geschämt. Wann immer man ihn gefragt habe, was denn aus seinem Vater geworden sei, habe er geantwortet: „Er ist infolge des Krieges umgekommen.“ Erst im Laufe seines Lebens lernte Schoving, der von 1973 bis 2004 bei Peugeot in Saarbrücken als Übersetzer arbeitete, mit dem „Makel“ zu leben. Ganz los ließ ihn seine Herkunft nie. Erst vor wenigen Jahren veröffentlichte er ein neues Buch über seinen Vater und seine Familie: „Die Wirrungen des Novizen Hänschen S. und sonstige Schicksalsschläge“.

Hänschen – das war der Kosename von Johann Schoving, was wiederum der deutsche Name von Jean Schoving ist. Als der nämlich 1918 geboren wurde, gehörte Lothringen noch zum Deutschen Reich. Einige Monate später, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wurde es wieder französisch. Der überzeugte Katholik Schoving wollte zunächst Priester werden, landete dann aber bei der französischen Kolonialarmee in Marokko, wo er es zum Feldwebel brachte, bevor er aus unbekannten Gründen degradiert wurde. Nach seiner Rückkehr 1941 wurde er vom SD erstmals über die französische Kolonialarmee ausgefragt. Die unheilvolle Zusammenarbeit mit dem deutschen Terror-Regime nahm ihren Lauf. Als Lothringen nach dem Zweiten Weltkrieg abermals französisch wurde, galt diese Kollaboration als Landesverrat.

Für den Sohn ist die Sache allerdings komplizierter: „Hat er sein Land verraten? Welches Land denn?“, fragt der jüngere Jean Schoving rhetorisch. Nach seiner Überzeugung hat sich sein Vater als Deutscher gefühlt. Denn auch dessen Vater Johann Peter Schoving wurde als Deutscher geboren, weil Elsass-Lothringen 1882 bereits Teil des Kaiserreichs war. Die Mutter war sogar „waschechte Deutsche“ aus dem hessischen Fulda. Und so erzählt die Familiengeschichte der Schovings nicht nur eine tragische Geschichte über Schuld und das schwere Erbe des Vaters, sondern auch über die wechselvolle Geschichte Lothringens zwischen 1871 und 1945, als viele Menschen mehrmals die Staatsbürgerschaften wechseln mussten.

Der ältere Jean Schoving starb 1947 mit 29 Jahren vor dem Erschießungskommando. Foto: Schoving/Schoving/Privat