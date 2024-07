Informationstechnik Japanischer Konzern plant großes Rechenzentrum in Nierstein

Interesse hat NTT Data an dem gesamten, rund 70 Hektar großen Gelände des Rhein-Selz-Parks. Wenn alle Hürden ausgeräumt sind, soll der Rechenzentrums-Campus nach und nach entstehen, Ende dieses Jahrzehnts könnte ein erstes Gebäude in Betrieb gehen. NTT Data peilt nach eigenen Angaben in der Zukunft eine gesicherte IT-Leistung im dreistelligen Megawatt-Bereich an. Damit würde Nierstein der mit Abstand größte Standort von NTT Data in Deutschland, auch weltweit würde das Zentrum dann zu den größeren gehören.