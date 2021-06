Janina Steinkrüger soll neue Verkehrsdezernentin werden

Mainz Janina Steinkrüger soll neue Verkehrsdezernentin in Mainz werden. Kreisvorstand und Stadtratsfraktion hätten der derzeitigen Büroleiterin des Dezernats Umwelt und Frauen in Frankfurt ihr Votum gegeben, teilten die Grünen in Mainz am Dienstag mit.

Steinkrüger würde damit die Nachfolge von Katrin Eder antreten, die als Staatssekretärin ins Klimaschutz- und Umweltministerium wechselte. „Durch ihre Erfahrung als Büroleiterin und Referentin sind ihr die inhaltlichen Diskussionen bekannt, die uns als Grüne in einer immer weiterwachsenden Stadt beschäftigen“, sagte der Kreisvorstandssprecher der Mainzer Grünen, Christian Viering. Steinkrüger soll am 22. Juni auf einer Mitgliederversammlung das Votum der Partei erhalten.