Parteitag : Jan Bollinger will AfD-Landeschef werden

Jan Bollinger, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Pirmasens Jan Bollinger will Landesvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz werden. Der stellvertretende Fraktionschef ist der einzige Kandidat für die Wahl am Samstag beim Parteitag in Pirmasens. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende Michael Frisch tritt nicht mehr zur Wahl an.

Als Grund dafür nannte der 65 Jahre alte Frisch die Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz. Das Amt des Landesvorsitzenden habe er 2019 zudem auf vielfachen Wunsch angetreten, um der Partei aus einer Notlage zu helfen. Frisch hatte auch den Rückzug des langjährigen AfD-Parteichefs Jörg Meuthen bedauert.

Der 45 Jahre alte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Bollinger vertritt nach Angaben der Partei politisch eine ähnliche Linie wie Frisch. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier kündigte an, erneut für das Amt des ersten Stellvertreters zu kandidieren.

Bollinger hatte angekündigt, er wolle sich als Landesparteichef für mehr direkte Mitwirkung der Bürger und ihre Entlastung angesichts der enormen Preissteigerungen bei Brennstoffen, Heizung und Strom einsetzen. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz müssten gestärkt werden. Bollinger will sich auch für eine Steuerung der Zuwanderung einsetzen - gerade wegen der gewollten Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

