„Jahrhundertaufgabe“: Beratung über Wiederaufbau des Ahrtals

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal haben sich erstmals Experten, Politiker und Bürger über den Wiederaufbau der Region ausgetauscht. Die sogenannte Zukunftskonferenz wurde ins Leben gerufen, um Ideen und Positionen zu den verschiedenen Aspekten einzusammeln und zu diskutieren.

Man müsse sich einer Jahrhundertaufgabe stellen, sagte der stellvertretende Landrat des Kreises Ahrweiler, Horst Gies (CDU), am Dienstag. „Jetzt ist es erforderlich, kluge Ideen und klare Vorstellungen für die Zukunft gemeinsam zu entwickeln.“

Bei der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli waren im Ahrtal mindestens 134 Menschen ums Leben gekommen. In zahlreichen Ortschaften richtete das Hochwasser verheerende Zerstörungen an. Die Wiederaufbaubeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß, sagte, beim Wiederaufbau gehe es um eine Schadenssumme von insgesamt rund 18 Milliarden Euro.