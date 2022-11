Musik-Streaming : Jahrescharts von Spotify: Luciano im Saarland beliebt

Kopfhörer liegen auf dem Bildschirm eines Smartphones, auf dem das Logo von Spotify angezeigt wird. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Saarbrücken Der Berliner Rapper Luciano ist in diesem Jahr der meistgehörte Musiker unter den Nutzern des Streamingdienstes Spotify im Saarland. Luciano belegte auch den Spitzenplatz der Top Ten in Deutschland, wie Spotify im Zuge seines Jahresrückblicks „Wrapped“ am Mittwoch mitteilte.

Mit Bonez MC und RAF Camora dominiert Rap auch Platz zwei und drei der meistgestreamten Künstler im Saarland. Bundesweit hat allerdings RAF Camora die Nase vorn.

Luciano lieferte nach Angaben des weltgrößten Musikstreamingdienstes mit „Majestic“ das beliebteste Album des Jahres in Deutschland. Der im sächsischen Bautzen geborene Rapper zählt zu den erfolgreichsten Musikern im deutschen Hip-Hop. Der 28-Jährige war laut Spotify 2022 nicht nur der Meistgestreamte Deutschlands, sein Lied „Beautiful Girl“ war auch der meistgehörte Track.

Sänger Cro liegt sowohl im Saarland als auch deutschlandweit auf Platz 4. Ab Platz fünf gehen die Spotify-Toplisten für das Saarland und Deutschland allerdings auseinander. Rang 5 nimmt im Saarland der in Schleswig-Holstein geborene Hip-Hop-Musiker t-low ein, deutschlandweit kommt er auf Platz 10. Ihm folgt Capital Bra.

Meistgehörter Podcast ist „Gemischtes Hack“. Die Show liegt bereits zum vierten Mal auf Platz 1 der Top-Podcasts in Deutschland, wie es von dem aus Schweden stammenden Audio-Streaming-Dienst Spotify hieß. Und auch im Saarland hört man Komiker und Autor Felix Lobrecht und TV-Moderator und Kolumnist Tommi Schmitt offensichtlich am liebsten zu.

Die Spotify-Konkurrenten Apple Music und Deezer haben ebenfalls schon ihre Jahrescharts veröffentlicht. Apple Music gibt Nutzern unter dem Titel „Replay“ Einblicke in die Hörgewohnheiten. Dort war 2022, wie am Dienstag bekannt wurde, „Shivers“ von Ed Sheeran der meistgestreamte Song in Deutschland. Beim Anbieter Deezer heißt der Service „Rewind“. Dort konnte der Rapper Kontra K unter Nutzern in Deutschland die meisten Streams für sich gewinnen.

(dpa)