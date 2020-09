Jährliche Wartung: Schleusen an Mosel und Saar gesperrt

Trier/Koblenz Wegen jährlichen Wartungsarbeiten sind die Schleusen an Mosel und Saar seit Montag gesperrt. Bis zum 30. September sollen fünf Schleusenkammern trockengelegt, gereinigt, geprüft und saniert werden, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn am Montag in Koblenz mit.

Die jedes Jahr im Frühjahr vorgesehene Reparatur an den Mosel- und Saarschleusen war wegen der Corona-Pandemie auf September verlegt worden. Die Arbeiten an den Schleusen finden stets in Absprache zwischen Frankreich, Luxemburg und Deutschland statt. Die 544 Kilometer lange Mosel entspringt in den französischen Vogesen und mündet in Koblenz in den Rhein. Die Mosel zählt 28 Staustufen, davon liegen 12 in Deutschland und in Luxemburg.