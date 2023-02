Parteien : „Jährlich 20 neue Ideen“ - Schreiner setzt Buchprojekt fort

Mainz Der CDU-Landtagsabgeordnete hat das Verhältnis von Wohlstand, Klima- und Naturschutz zum Schwerpunktthema gemacht. In einem zweiten Jahrbuch werden Akzente zum Umgang mit Wasser gesetzt und private Swimming Pools in Frage gestellt.

Dazu empfiehlt der hessische CDU-Landtagsabgeordnete Michael Ruhl, noch vorhandene Potenziale am Rhein und seinen Zuflüssen zu erschließen. Als Manager beim Energieversorger EnBW in Karlsruhe weist Ulrich Rost darauf hin, dass längere Niedrigwasserphasen im Sommer zwar ein Problem sind. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft bleibe aber „ein verlässliches Standbein der Versorgungssicherheit“.

Das ist eine der 20 neuen Ideen, die Herausgeber Schreiner mit jedem Jahrbuch in die Diskussion bringen will. „In der gesamten Legislaturperiode sind es dann 100 neue Ideen.“ Da es laut Schreiner auch Interesse im Ausland an dem Buchprojekt gibt, enthält der Band am Ende auch Zusammenfassungen der Beiträge auf Englisch.