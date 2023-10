Natur Jäger überreichen Staatssekretär ihre Kritik am Jagdgesetz

Die Kritik des rund 20.000 Mitglieder starken Landesjagdverbands (LJV) am Entwurf für ein neues Jagdgesetz in Rheinland-Pfalz reißt nicht ab. In Begleitung von nach Polizeiangaben rund 600 Jägern hat LJV-Präsident Dieter Mahr die Stellungnahme des Verbands am Donnerstag dem Staatssekretär im zuständigen Umweltschutzministerium in Mainz, Erwin Manz (Grüne), übergeben. Viele Jäger trugen orangefarbene Westen, einige ließen Jagdhörner ertönen.