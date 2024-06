Umweltschutz Jäger fordern mehr Anstrengungen für Artenvielfalt

Wissenschaftler hätten bereits Missbildungen wie verkürzte Unterkiefer in den drei Bundesländern Hessen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg nachgewiesen. Dringend notwendig seien daher mehr Querungshilfen über Verkehrswege sowie eine Auflösung der Rotwildgebiete. Konkret forderte der DJV die Finanzierung von mindestens 100 bis 2030 über das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. „Denn ohne ausreichend Querungshilfen haben unsere Wildtiere keinen „Passierschein“ in die Zukunft“, hieß es in einem Beschluss.