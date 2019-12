Jäger finden menschliche Knochenteile in Waldstück

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr ist während der Fahrt zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Palzem/Trier In einem Wald an der Mosel haben Passanten Teile eines menschlichen Skeletts gefunden. Die Teilnehmer einer Jagdgesellschaft entdeckten die Knochen sowie Kleidungsreste am Sonntag in einem unzugänglichen Waldstück bei Palzem (Kreis Trier-Saarburg), wie die Polizei am Montag mitteilte.

