Jäger erwarten wieder mehr Wildschwein-Abschüsse

Saarbrücken/Mainz Noch vor zwei Jahren verzeichneten die Jäger im Saarland und in Rheinland-Pfalz Spitzenzahlen beim Abschuss von Wildschweinen. Dann kam Corona.

Laut Vereinigung der Saarjäger seien allein in den saarländischen Privatrevieren vom 1. April bis zum 2. Dezember 2021 insgesamt 4475 Stück erlegte Wildschweine gemeldet worden - hinzu kamen 1003 in den Revieren des Saarforstes.

„Derzeit sind wir etwa in der Mitte der jährlichen Drückjagdsaison, so dass mit deutlich höheren Zahlen bis zum Ende des Jagdjahres gerechnet werden kann“, so Landesjägermeister Josef Schneider. Eine Drückjagd ist eine Form der Treibjagd. Dennoch müsse man berücksichtigen, dass im Bereich der Drückjagd „erhebliche coronabedingte Einschränkungen und ein strenges Hygienekonzept“ zu beachten seien. So dürfen seit dem 2. Dezember nur noch Geimpfte und Genesene an einer solchen Jagd teilnehmen. Und so manche Jagd werde sicherlich nicht stattfinden, weil es für die Veranstalter coronabedingt einen sehr großen Aufwand gebe.