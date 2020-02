IVW auf dem Weg zur Leibniz-Gemeinschaft

Kaiserslautern/Köln/Mainz Der Wissenschaftsrat hat das Institut für Verbundwerkstoffe (IVW) in Kaiserslautern als „sehr gute“ Forschungseinrichtung für die Aufnahme in die hochrangige Leibniz-Gemeinschaft empfohlen. Mit der am Montag ausgesprochenen Empfehlung sei eine wichtige Hürde für die Aufnahme des IVW genommen worden, sagte der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) in Mainz.



Bis Jahresende sei damit zu rechnen, dass sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz und die renommierte Leibniz-Gemeinschaft zur Neuaufnahme äußerten.

Das IVW erforscht neuartige Werkstoffe und ihre industriellen Anwendungsmöglichkeiten. „Das Institut bearbeitet die gesamte Prozesskette von der Materialforschung und -entwicklung bis hin zu Fertigungs- und Recyclingverfahren“, heißt es in der Mitteilung des Wissenschaftsrats in Köln. „Das IVW ist als leistungsstarke Forschungseinrichtung in ein Netzwerk von Industriepartnern unterschiedlicher Branchen eingebunden, zu denen der Automobilbau, das Baugewerbe, der Energiesektor, die Luft- und Raumfahrt, der Maschinenbau und die Medizintechnik gehören.“