Konflikte Israelische Flagge in Alzey verbrannt

Es ist nicht der erste derartige Fall in Rheinland-Pfalz. Auch in Mainz war eine Flagge vor einem städtischen Verwaltungsgebäude heruntergerissen und verbrannt worden. In Ludwigshafen wurden zwei israelische Flaggen geklaut. Sie waren nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gehisst worden, um Solidarität mit Israel und den Opfern auszudrücken.