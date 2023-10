Kreis Mainz-Bingen Israelflagge vor Kirche abgerissen und verbrannt

Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem anschließenden Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation ist es bereits zuvor zu ähnlichen Fällen in Rheinland-Pfalz gekommen. Auch in Mainz rissen Unbekannte eine israelische Flagge von einem Fahnenmast vor dem Mainzer Stadthaus ab und zündeten sie an.