Regierung Islamische Verbände gegen Antisemitismus

Vertreter islamischer Verbände aus dem Saarland haben sich vom Terror der Hamas distanziert und sich für ein friedliches Miteinander aller Menschen ausgesprochen. Dazu überreichten sie am Montag Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) eine Erklärung gegen Antisemitismus, in der sie in aller Entschiedenheit jede Form von antisemitischen und antiislamischen Äußerungen und Taten sowie jede Form von Gewalt verurteilen. Auch der Anschlag der Hamas wurde entschieden verurteilt, er widerspreche den Geboten des Islams zutiefst, hieß es.