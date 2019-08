Isenburgflügel des Mainzer Schlosses ist restauriert

Das Kurfürstliche Schloss in Mainz. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild.

Mainz Die Fassaden am Diether von Isenburg-Flügel des Mainzer Schlosses sind nach mehreren Jahren fertig restauriert. Das Ende der Arbeiten wollen Vertreter der Stadt und Denkmalschützer am kommenden Montagabend (19.

August) im Gewölbesaal des Schlosses feiern, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) am Freitag mitteilte. Für die Maßnahmen am Schloss habe die DSD rund 2,3 Millionen Euro bereitgestellt. In diesem Betrag seien auch Spenden des Mainzer „Denk!Mal“-Netzwerks von 1,25 Millionen Euro enthalten.