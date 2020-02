Iranischer Flüchtling auf Lastwagen nach Deutschland

Homburg Ein Flüchtling ist als blinder Passagier in einem Kühllastwagen von Frankreich nach Deutschland gefahren. Der Fahrer hat auf einem Rastplatz auf der Autobahn 6 in der Nähe des saarländischen Homburgs Klopfgeräusche aus seinem Anhänger gehört und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Montag mitteilte.



