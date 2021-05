Inzidenzwerte: Gespräch mit Spahn soll Diskussion antreiben

Birkenfeld/Kaiserslautern Ausländische Streitkräfte in Rheinland-Pfalz fließen in die Corona-Statistik mit ein, wenn sie infiziert sind - aber nicht bei der Einwohnerzahl. Unfair, meinen manche Kommunen, das verzerre die wichtigen Inzidenzwerte. Nun wollen sie mit Minister Spahn sprechen.

Ob Ausgangsbeschränkungen oder Schulschließungen: Über die Corona-Maßnahmen vor Ort entscheidet die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Und hier fühlen sich manche Kommunen in Rheinland-Pfalz benachteiligt. Denn ausländische Streitkräfte zählen zwar mit, wenn Infektionen bestimmt werden - aber nicht bei der Einwohnerzahl. Die Folge: Die Berechnungen der Inzidenz - die Infizierten pro 100.000 Einwohner - durch das Robert Koch-Institut (RKI) sind oft vergleichsweise höher. Lokalpolitiker wollen an diesem Dienstag darüber mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen.

Der Kreis Birkenfeld fordert von der Bundesregierung eine Korrektur der „falschen Corona-Inzidenzzahlen“. Deshalb ist Landrat Matthias Schneider mit einem Brief an Spahn (beide CDU) herangetreten. Die breite Mehrheit des Kreistag unterstützte ihn mit einer Resolution.

Bereits im Herbst hatte sich Schneider - teils zusammen mit Kollegen unter der Federführung von Landrat Ralf Leßmeister (auch CDU) in Kaiserslautern, teils allein - an Mainz gewandt, um die „statistischen Verzerrungen“ zu beseitigen. Diese resultieren daraus, dass beim RKI zwar alle an Covid-19 erkrankten Angehörigen der US-Streitkräfte, die im Kreis leben, in die Berechnung einfließen.