Corona-Zahlen im Département Moselle : So hoch ist die Inzidenz in den französischen Kommunen an der Grenze

So hoch ist die Inzidenz in den französischen Kommunen an der Grenze

Das Département Moselle hat sich in der letzten Woche zum Corona-Hotspot entwickelt. An der Grenze zum Saarland gibt es große Unterschiede zwischen den Kommunen.

Laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS gehört das Département Moselle zu den Gebieten Frankreichs, wo sich das Coronavirus am schnellsten verbreitet. Wie schnell das geschieht, kann anhand des Inzidenzwertes (Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage) ermittelt werden. Dieser liegt frankreichweit bei 201, im Département Moselle aber bei 290, Tendenz steigend. Da es zu keinen besonderen großen Clustern kommt, wird als Grund hinter diesem Inzidenzwert die Verbreitung der Corona-Mutationen aus England, Brasilien und Südafrika vermutet, die sich noch schneller verbreiten als die ursprüngliche Form des Virus. Laut ARS sind diese Varianten verantwortlich für rund 23 Prozent der neuen Infektionen in der Region Grand Est.

Daten zu der Entwicklung der Verbreitung liefert das französische Amt für Gesundheitsstatistik Géodes. Dabei zeigt sich, dass die meisten Infektionen in Lothringen rund um die Städte Metz und Thionville verzeichnet werden. Doch auch in unmittelbarer Grenznähe weisen manche Kommunen hohe Zahlen auf. Die Werte schwanken aber von einer Gemeinde zur nächsten sehr stark.

Mit einem Inzidenzwert (zwischen 500 und 1000 gehören Forbach und Farébersviller zu den Sorgenkindern im Osten des Départements Moselle. Doch auch in weiteren Gemeinden in unmittelbarer Saarland-Nähe ist die Lage angespannt. In Grosbliederstroff, Spicheren, Stiring-Wendel, Petite-Rosselle, Schoeneck, Creutzwald, Carling oder auch L’Hôpital liegt der Inzidenzwert derzeit zwischen 250 und 500. In St. Avold wurden in den vergangenen sieben Tage zwischen 150 und 250 neue Corona-Fälle registriert.