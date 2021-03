Inzidenz über 100: Südwestpfalz verschärft Corona-Maßnahmen

Pirmasens Weil die Sieben-Tage-Inzidenz den vierten Tag in Folge über 100 liegt, zieht der Kreis Südwestpfalz die sogenannte Notbremse und verschärft die Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Von Montag an (22.3.) bis zum Beginn der Osterferien am 26. März findet der Unterricht für alle Schüler ab Klassenstufe 7 wieder zuhause statt, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte.

Grundschüler sowie die Klassen 5 und 6 blieben beim Präsenzunterricht, „je nach Möglichkeit im Klassenverband oder in geteilten Gruppen im Wechselunterricht“.

Zudem verhängte der Kreis eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr. Sie tritt der Allgemeinverfügung zufolge am Freitag (19.3.) um 00.00 Uhr in Kraft und gilt wie die Schulbeschlüsse zunächst bis 28. März. Im öffentlichen Raum sind nur Treffen mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person erlaubt, Kindern unter sechs Jahren zählen nicht dazu. Mit Terminvergabe darf der Einzelhandel geöffnet bleiben, das gilt auch für Kosmetikstudios und andere „körpernahe Dienstleistungen“.

Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Südwestpfalz bei 105,5. Auch der Kreis Ahrweiler zog am Donnerstag die „Notbremse“ und beschloss eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Nach Daten des Gesundheitsministeriums liegen von den 36 Kreisen und Städte in Rheinland-Pfalz acht über der Inzidenz von 100. Für ganz Rheinland-Pfalz nannte das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag einen Wert von 69,1, das ist der höchste Wert seit dem 3. Februar.