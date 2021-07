Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter

Eine Frau wird auf das Coronavirus getestet. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter an. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern am Sonntag bei 6,9 nach 6,6 und 6,5 an den Vortagen.

Binnen 24 Stunden stiegt die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus um 18 auf nunmehr 155 601 seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, lag am Sonntag unverändert bei 3894.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Sonntag 14 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung (Stand 11.19 Uhr). Von ihnen wurden zehn beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.