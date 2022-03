Corona : Inzidenz in Rheinland-Pfalz springt auf neuen Höchstwert

Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat zum Wochenbeginn den bisher höchsten Stand erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag einen Wert von 1199,3 nach 1131,2 am Sonntag.

Damit wurde der bisherige Höchststand dieser Kennzahl für die Infektionsdynamik vom 10. Februar 2022 mit 1144,8 deutlich übertroffen. Die Gesundheitsämter erfassten am Montag 9408 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr).

Die Hospitalisierungsinzidenz ging am Montag von 6,55 am Vortag auf 6,31 zurück. Dieser Wert zeigt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an. Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen stieg am Montag auf 141.620. Zudem wurden 11 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5060 erhöhte.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-421523/2

(dpa)